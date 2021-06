Firenze – E’ massimo l’impegno di questi giorni per far ripartire l’impianto di aria condizionata ai piani dell’ospedale Palagi, al momento disattivato a causa del malfunzionamento di una unità frigorifera. Molto prima che il caldo raggiungesse i livelli di questi giorni, la direzione sanitaria di presidio si era attivata per tempo per verificare il corretto funzionamento dell’impianto. Individuato il problema, si sta adoperando per accelerare i tempi e far ripartire l’impianto prima possibile. Al momento i tempi non sono certi ma si conta di ripristinare l’aria condizionata non oltre i primi giorni della prossima settimana.

La mancata attivazione dell’aria condizionata interessa alcuni piani del corpo a pettine dell’ospedale, precisamente il primo, il secondo, il quarto e quinto piano. Soprattutto in considerazione delle temperature elevate di questi giorni e dei prossimi, l’Azienda si scusa per i disagi con gli utenti e con il personale di servizio e garantisce massimo impegno a far ripartire l’impianto entro pochi giorni.