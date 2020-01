Il 14 gennaio 2020 alle 16 alla Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze Arnoldo Mosca Mondadori, Premio Speciale Montale Fuori di Casa 2019, presenta il libro ‘Il farmaco dell’Immortalità. Dialogo sulla vita e l’Eucarestia’ (2019), scritto con Monica Mondo, autrice di Tv2000. Saluti di Floriana Tagliabue, direttore della Biblioteca, e Adriana Beverini, presidente del Premio Montale Fuori di Casa. Interventi di Barbara Sussi e Paolo Stefanini. Coordina Maria Giuseppina Caramella, presidente della Fondazione il Fiore. Ingresso libero.

L’intenso dialogo sull’esperienza eucaristica, uno dei misteri fondanti della fede cattolica, fra un importante intellettuale religioso impegnato nel sociale e una nota autrice e conduttrice dell’emittente televisiva Tv2000.

E’ il libro ‘Il farmaco dell’Immortalità. Dialogo sulla vita e l’Eucarestia’ (Scholé, Editrice Morcelliana 2019) di Arnoldo Mosca Mondadori e Monica Mondo che verrà presentato martedì 14 gennaio alle ore 16 presso la sala Comparetti della Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze in un incontro a ingresso libero organizzato dalla Fondazione il Fiore di Firenze e il Premio Montale Fuori di Casa (piazza Brunelleschi 3-4 Firenze). A presentare i contenuti del volume sarà lo stesso Arnoldo Mosca Mondadori, editore, saggista, poeta e musicista che è fra l’altro nipote di figure di spicco della storia culturale italiana quali Giovanni Mosca e Alberto Mondadori, nonché pronipote di Arnoldo Mondadori, fondatore dell’omonima casa editrice. Ne parleranno con lui, dopo i saluti di Floriana Tagliabue, direttore della Biblioteca Umanistica, e di Adriana Beverini, presidente del Premio Montale Fuori di Casa, Barbara Sussi e Paolo Stefanini, rispettivamente vice presidente e responsabile fiorentino del Premio. Maria Giuseppina Caramella, presidente della Fondazione il Fiore, coordinerà l’incontro.

Come sottolineato nella motivazione del Premio Speciale Montale Fuori di Casa 2019 da lui ricevuto, Arnoldo Mosca Mondadori «pur vivendo pienamente la sua vita nella società è uomo di fede (dal 1999 ministro straordinario dell’eucarestia)» e «va serenamente contro tendenza esibendo la sua mitezza e testimoniando la sua attrazione per il Mistero del Dio incarnato». «Con purezza di mente e di cuore – si legge ancora – egli persegue la sua ricerca religiosa parallelamente a quella poetica e culturale esprimendo sempre il suo Amore per il Creato».

Al centro del dialogo fra Arnoldo Mosca e Monica Mondo pubblicato da Morcelliana vi è il mistero dell’Eucarestia. Come ricorda la copertina del volume, gli antichi Padri parlavano di «farmaco dell’Immortalità» e «la reale presenza di Dio in un pezzo di pane» è stata «uno scandalo per i pagani, un mistero per i cristiani». Ma Arnoldo Mosca Mondadori testimonia di vivere con pienezza l’esperienza mistica eucaristica avvertendo la presenza di Cristo. A partire da ciò si sviluppa un «dialogo di natura spirituale tra Arnoldo Mosca Mondadori, aperto a ogni domanda, e Monica Mondo, altrettanto certa che la grazia della fede non nega la ragione, ma la allarga. Entrambi credono che oggi come sempre Dio si faccia compagno del vivere e sia la sola architrave che risponde al bisogno di bellezza, amore e verità».

Arnoldo Mosca Mondadori, nato a Milano nel 1971, scrittore e poeta, curatore delle opere di carattere mistico della poetessa Alda Merini, lavora in ambito sociale e culturale. Promotore di progetti sociali, tra cui la Porta di Lampedusa-Porta d’Europa, dello scultore Mimmo Paladino.

Già presidente del Conservatorio di Musica di Milano e consigliere di Fondazione Cariplo e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, è presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Tra le sue pubblicazioni per la casa editrice Morcelliana: ‘La Seconda Intelligenza’ (2010), ‘La rivoluzione eucaristica’ (2015), ‘Imprigionati nella gloria’ (2017) e ‘Canto a Cristo’ (2018).

Il suo ultimo libro è il dialogo con Monica Mondo ‘Il farmaco dell’Immortalità – dialogo sulla vita e l’Eucaristia’.

Sempre per la casa editrice Morcelliana dirige la collana “Scritture profetiche”.

Dalla copertina di ‘Farmaco dell’Immortalità’ di Arnoldo Mosca Mondadori e Monica Mondo (Scholé, Editrice Morcelliana, 2019):

Farmaco dell’Immortalità, lo chiamavano gli antichi Padri. Mangiare il corpo di Cristo: uno scandalo per i pagani, un mistero per i cristiani. La reale presenza di Dio in un pezzo di pane non può lasciarci tiepidi o indifferenti. Se poi un intellettuale afferma di sentire e vedere realmente Cristo nell’Eucaristia, è un folle o merita d’essere incontrato. Così nasce questo dialogo di natura spirituale tra Arnoldo Mosca Mondadori, aperto a ogni domanda, e Monica Mondo, altrettanto certa che la grazia della fede non nega la ragione, ma la allarga. Entrambi credono che oggi come sempre Dio si faccia compagno del vivere e sia la sola architrave che risponde al bisogno di bellezza, amore e verità.