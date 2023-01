Palermo – Catturato il super latitante di mafia Matteo Messina Denaro in una clinica di Palermo. La cattura avviene dopo trent’anni di latitanza. A compiere l’operazione i carabinieri del ROS.

“Oggi è una bella giornata. La cattura di Messina Denaro è molto importante per lo Stato Italiano. Ora speriamo di poter far chiarezza su tante cose del recente passato tra cui le stragi, ma non è sicuro che ciò avverrà. Faccio i miei personali complimenti a chi ha catturato il boss”, è il commento di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.

L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

Matteo Messina Denaro è stato arrestato all’interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove si stava curando in day hospital da oltre un anno.

“Bravi, bravi!”. Urla di incoraggiamento e applausi nei confronti dei carabinieri del Ros, da parte di decine di pazienti e loro familiari, hanno accompagnato l’arresto del superlatitante.