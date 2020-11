Firenze – Sarà la prima pista superciclabile d’Italia ad alta capacità e permetterà un collegamento alternativo tra Firenze e Prato. Il progetto, nato con la regia della Città Metropolitana e inserito anche nel Piano strategico della MetroCittà, è stato approvato dal consiglio comunale fiorentino.

Il voto di Palazzo Vecchio segue quello del Comune di Prato, espresso lo scorso luglio, e prevede la realizzazione di 12 chilometri di una grande ciclabile, larga 4 metri e pensata con materiali completamente ecosostenibili come l’asfalto riciclato e i corpi illuminati a led. Il percorso partirà da via Perfetti Ricasoli, passerà lungo Viale XI agosto ed arriverà al polo scientifico nel Comune di Sesto Fiorentino, per poi, attraverso la Piana, proseguire verso Prato.

Sui primi tre gli 8 lotti previsti per la realizzazione dell’opera, i lavori partiranno entro la fine del 2021, con un costo di circa 8,2 milioni di euro. Per gli altri lotti invece si attendono i finanziamenti e quindi i progetti definitivi, ma il piano d’investimento parla comunque di altri 30 milioni necessari a concludere l’opera. La Città Metropolitana, a cui Regione Toscana e Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno affidato i finanziamenti, lavora alla superciclabile ormai da due anni: l’idea infatti è creare un’asse verde che punti a sostenere l’uso della bici attraverso un’offerta di un servizio innovativo che richiama alle grandi città del nord Europa come Amsterdam o Copenaghen, dove pedalare, anziché accendere il motore, è la norma e non l’eccezione

Il video è stato prodotto da Florence Tv