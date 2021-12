Prato – Arrivano a Prato 10milioni di euro. A quasi un mese dall’incontro promosso a novembre dall’Amministrazione comunale con i rappresentanti delle categorie economiche della città, grazie al lavoro della sottosegretaria Caterina Bini che ha evidenziato al Governo la necessità di interventi a sostegno del distretto tessile a seguito dell’impennata dei costi del gas e dell’energia.

L’emendamento è stato approvato stanotte nella legge di Bilancio per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese per il 2022. Una notizia arrivata in piena notte all’assessore al bilancio,sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale,

Benedetta Squittieri dalla senatrice Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento che è riuscita a farla approvare nel Bilancio assieme alla vice ministra del Bilancio e dell’economia Laura Castelli.

“Una misura fortemente voluta dalla amministrazione comunale pratese,che è diventata realtà, – così in un post notturno su Fb l’assessore Squittieri, -scaturita anche dalla collaborazione delle associazioni di categoria Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord e della Camera di Commercio di Pistoia-Prato – Sede di Prato, con le quali abbiamo promosso due incontri con Bini e Castelli proprio per affrontare i temi del distretto tessile e con le quali è stato concordato il testo”.

In foto da sinistra Benedetta Squittieri a destra Caterina Bini nella sede del Palazzo Comunale