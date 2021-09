Firenze – Sono arrivati questa mattina in Italia 37 dei 45 studenti rifugiati destinatari delle borse di studio del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees dell’UNHCR, che proseguiranno quest’anno il loro percorso accademico in uno dei ventotto atenei italiani. Fra gli studenti, atterrati a Fiumicino, anche un ragazzo e una ragazza che studieranno all’Università di Firenze.

Gli studenti del progetto UNICORE – iniziato nel 2019 – provengono da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo e sono stati selezionati sulla base del merito accademico e della motivazione, attraverso un bando pubblico, da una commissione di selezione individuata da ciascuna università.

La studentessa si chiama Maymun e si iscriverà al corso di laurea magistrale ‘Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation’. Mohamed studierà, invece, a ‘International Relations and European Studies’; entrambi provengono dalla Somalia.

Grazie ai partner del progetto, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Gandhi Charity, e un’ampia rete di partner locali, gli studenti riceveranno un sostegno adeguato per portare a termine gli studi e integrarsi nella vita accademica e sociale.

Insieme ai due studenti somali è arrivato in Italia anche un terzo giovane, Yakob, dall’Eritrea: risultato terzo nella graduatoria del bando del progetto UNICORE dell’Ateneo fiorentino, potrà studiare alla magistrale ‘Natural Resources Management for Tropical Rural Development’ grazie al contributo messo a disposizione dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali Unifi.