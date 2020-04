Firenze – Sono arrivati con due aerei cargo provenienti dalla Cina a atterrati all’aeroporto Galilei di Pisa, gli ultimi materiali per far fronte all’emergenza coronavirus, acquistati da Fondazione CR Firenze e dalla Regione Toscana per le strutture sanitarie del territorio e per le associazioni del terzo settore.

In particolare, a bordo di un Boeing 757 e di un Boeing 777, sono giunti 10 milioni di mascherine FP1 e 2,2 milioni di mascherine FP2, 200.000 kit anticorpi, 232 caschi respiratori, 1.000 occhiali a casco, 30.000 tute antibatteriologiche 50.000 camici per un valore complessivo di 20 milioni di euro che saranno destinati in gran parte all’ Estar (l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale).

Questi materiali, che vengono sdoganati tra stasera e domani all’Aeroporto di Firenze, sono l’ultimo stock di una grande quantità di apparecchiature sanitarie (erano già arrivati nei giorni scorsi 42 respiratori e 200.000 mascherine) acquistate anche dalla Fondazione nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 3,2 milioni di euro per combattere il coronavirus deliberato dal Consiglio di Amministrazione e poi ratificato dal Comitato di Indirizzo.