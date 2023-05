Firenze – Si terrà Giovedì 11 maggio, a partire dalle ore 19.30, al ‘C4 – Centro di Contaminazione Creativa e Culturale’ (via Celso 12R), il talk “Arte per il sociale” con protagonista Luchadora, visual artist, grafica e illustrattrice attiva ormai da anni anche nel contesto dell’arte urbana. La serata sarà anche l’occasione per inaugurare l’esposizione della stessa artista presso gli spazi del C4.

Tema centrale attorno al quale graviterà l’evento sarà appunto il rapporto tra arte e impegno sociale. La produzione artistica dell’illustratrice è infatti caraterizzata da un’impronta e da una sensibilità molto spiccata verso le tematiche legate alla giustizia sociale, all’uguaglianza e alle questioni di genere, che lei affronta costantemente attraverso interventi murali, mostre, workshop artistici e con la partecipazione a innumerevoli festival e iniziative sociali.

Luchadora racconterà quindi la sua esperienza e il suo approccio all’arte come strumento di cambiamento sociale. Attraverso le sue opere e i suoi aneddoti, guiderà il pubblico in un percorso emozionante alla scoperta delle molteplici forme che l’opera d’arte può assumere nell’affrontare le questioni sociali del nostro tempo. A moderare l’incontro sarà Tiziana Caudullo, una delle colonne portanti dell’associazione Three Faces, che dialogherà con l’illustratrice e la interrogherà riguardo le sfide e le opportunità che queste due sfere offrono dal punto di vista creativo e civile, offrendo uno sguardo privilegiato e critico sulla rilevanza che certi temi hanno nella società attuale. Un’occasione per scoprire, attraverso il confronto e lo scambio con il pubblico, come l’arte possa dare una spinta inesauribile a quel cambiamento sociale, divenuto ormai necessario ai giorni nostri, e per conoscere meglio la figura di un’artista come Luchadora, che ha fatto dell’impegno un proprio tratto distintivo. L’appuntamento fa parte di “Detonazioni Culturali”, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Three Faces con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando “Partecipazione Culturale”.

L’ingresso sarà consentito ai soli soci dell’associazione Three Faces e l’iscrizione potrà essere effettuata direttamente all’entrata o compilando il form online: https://threefaces.org/diventa-socio/. La quota sociale per l’anno 2022 ha un costo di € 5.

Per maggiori informazioni:

threefacespublish@gmail.com

+39 353 4330 698