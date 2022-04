AREZZO – Il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, organizza una raccolta fondi da devolvere ai bambini e agli adolescenti ucraini che si sono stabiliti con le loro famiglie nel territorio aretino, dopo essere fuggiti dalle loro terre a causa dell’invasione russa iniziata lo scorso 24 febbraio e del conseguente conflitto armato tra Russia e Ucraina.

La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita di opere d’arte donate da tutti gli artisti sensibili alla causa, che potranno essere consegnate direttamente al Circolo Artistico.

Giovedì 14 aprile 2022, alle ore 17,30, nel Salone delle Feste del Circolo Artistico ci sarà la presentazione del progetto a cui hanno già aderito Inner Wheel Club Arezzo Toscana Europea Carf e Associazione culturale l’Artefice.

Le opere donate saranno esposte all’interno del Circolo Artistico e potranno essere visionate fino al 30 aprile 2022, con la possibilità di acquistarle ai prezzi indicati direttamente dagli artisti.

Per informazioni e modalità di partecipazione è attivo il numero: 3397536803

www.circoloartisticoarezzo.it