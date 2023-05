Firenze – Alla Libreria Gioberti, Via Gioberti, 37, a Firenze, fino al 29 maggio 2023 è allestita la mostra d’arte collettiva “Forma e colore”, giunta alla dodicesima edizione, con le opere di 19 artisti.

La mostra dal titolo “Arte tra cielo e terra” è inserita nel programma dei festeggiamenti religiosi e civili che si terranno in occasione della 13esima edizione del Maggio Salesiano 2023.

All’inaugurazione, nel Salone Don Bosco dell’Oratorio, sono intervenuti Mons. Timothy Verdon, Direttore dell’Ufficio di Arte Sacra dell’Arcidiocesi di Firenze e del Museo dell’Opera del Duomo, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Don Gino Berto, Direttore dell’Opera Salesiana di Firenze, Don Andrea Marianelli, Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia, Michele Pierguidi, Presidente del Consiglio Quartiere 2 del Comune di Firenze e Giovanni Serafini, critico d’arte.

Gli artisti sono Roberta Caprai, Mauro Castellani, Filippo Cianfanelli, Carla Croci, Adriana D’Argenio, Regina de Leon, Catia Funai, Chiara Giannoni, Carlo Gioia, Angela Giuliani Perugi, Maria Luisa Manzini, Elena Migliorini, Franca Molinaro, Elisabetta Paci, Maria Luisa Pedone, Carmen Radassao, Pier Nicola Ricciardelli, Angelo Rizzone e Marina Rotriquenz. Madrina della mostra è Mara Faggioli.

Il titolo sottolinea come nella dimensione umana sia profondo e radicato il rapporto con il divino, e come questo costituisca un fil rouge fra cielo e terra. Un modo di “comunicare” duplice: “Per far entrare il “miracoloso” nel reale, per riportare in terra la luce del cielo”, come ha scritto Vincenzo Trione nel Corriere della Sera “La lettura” del 26 Marzo 2017.