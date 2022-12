Firenze – La mostra appena inaugurata “Arti in dialogo” ha il pregio di unire diverse creazioni artistiche: le sculture tardo barocche provenienti dal Museo Ginori, le pitture e gli stucchi scultorei che adornano alcune delle sale del Palazzo Marucelli-Fenzi, in un crescendo di abilità e rara bellezza.

Il Palazzo Marucelli-Fenzi, sede e soggetto dell’esposizione che continuerà fino al 17 febbraio 2023, eccezionalmente aperta al pubblico per questa occasione e visitabile su prenotazione, racchiude alcuni tesori fiorentini settecenteschi di inestimabile valore artistico e poco conosciuti ai più. Teatrali dipinti di Sebastiano Ricci e stucchi di Giovanni Baratta tra il 1705 e il 1706, decorano le sale dell’Età dell’oro e della Giovinezza al bivio, dialogano con le porcellane, modelli in cera o in terracotta, del Settecento della Manifattura Ginori facenti parte della collezione di Carlo Ginori, fondatore dell’omonima Maison. Tra queste si possono ammirare le composizioni degli scultori Giovan Battista Foggini, Massimiliano Soldani Benzi, Giuseppe Piamontini, Antonio

Montauti e Agostino Cornacchini.

All’inaugurazione erano presenti, insieme ai curatori Cristiano Giometti dell’Università di Firenze, Andrea Di Lorenzo, Direttore del Museo Ginori e Rita Balleri del Museo Ginori, il Prorettore vicario dell’Università di Firenze Giovanni Tarli Barbieri, il Presidente della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia Tomaso Montanari e il Direttore regionale musei della Toscana Stefano Casciu, insieme a Fulvio Cervini, Vicedirettore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Sagas, dell’Università di Firenze.

Tomaso Montanari, Presidente della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia, ha sottolineato: “… due luoghi d’arte solitamente inaccessibili alla maggioranza dei cittadini di Firenze e del mondo, ovvero le stanze di Palazzo Marucelli-Fenzi, straordinarie per le pitture di Sebastiano Ricci e per gli stucchi di Baratta, e il Museo Ginori, chiuso in attesa di ristrutturazione, tornano visibili intrecciandosi e raccontando, attraverso ciò che è ormai musealizzato, il contesto più largo di ciò che invece è ancora vivo e innestato in un palazzo frequentato ogni giorno da tantissime ragazze e ragazzi che qui studiano”.

Le opere più stupefacenti riguardano gli stucchi del palazzo in un confronto con i tre calchi in cera realizzati dallo stesso autore, Giovanni Baratta. I tre calchi in cera sono stati eseguiti dalla Manifattura Ginori intorno al 1740 e sono riuniti per la prima volta, dopo il 1965: Euridice e Allegoria della Prudenza provengono dal Museo Ginori, mentre l’Allegoria della Ricchezza è un prestito del Museo Nazionale del Bargello.

Il Palazzo Marucelli-Fenzi è situato in via San Gallo, 10 a Firenze ed è la sede di SAGAS, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, dell’Università degli Studi di Firenze, organizzatori della mostra insieme al Museo Ginori e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, l’Opificio delle Pietre Dure e con il sostegno dell’associazione Amici di Doccia.

Per visitare la mostra è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail mostra.fenzi@gmail.com, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. Chiusa dal 23 dicembre all’8 gennaio, a eccezione dei giorni 27 e 29 dicembre, con orario 10.00 -13.00.