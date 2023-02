Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria e alle proposte di varie associazioni culturali si svolgeranno di nuovo in città manifestazioni come la mostra mercato in piazza Ognissanti o Curiosando che spazierà fra alcune date in piazza dei Ciompi, altre in piazza Santissima Annunziata e altre ancora in piazza Santo Spirito.

Confermate per il primo semestre 2023 manifestazioni commerciali straordinarie come il mercatino regionale francese in piazza Santa Croce, Handmade-Come in piazza Santissima Annunziata e Ars Manualis in piazza Ognissanti e in Santa Maria Novella; ci sarà ancora la famosa Savonarola Antiquaria in piazza Savonarola, e Fumetti e d’Intorni in piazza dei Ciompi, piazza che ospiterà anche Creative Factory (che poi farà una tappa anche in piazza Indipendenza) e Artefacendo. Piazza Santa Croce ospiterà la Fiera del Cioccolato. In piazza Strozzi si svolgerà l’Artour del Gusto mentre al Parco di San Donato andrà in scena nell’ultimo week end di Maggio Firenze Streed food Fest, in piazza Acciuaiuoli confermato il Galluzzo in Festa, mentre in piazza Bartali andranno per cinque fine settimana I Mercanti. Approvato, in via sperimentale, il Mercatino Regionale Piemontese a cui è stato concesso il piazzale Michelangiolo ma eventuali nuove edizioni andranno valutate dopo l’esito di questa esperienza.

“Ringrazio le associazioni di categoria e le associazioni culturali per i numerosi progetti presentati” ha detto l’assessore al commercio Giovanni Bettarini, che ha portato la delibera delle manifestazioni straordinarie fino al 30 giugno. “L’obiettivo è promuovere l’economia cittadina, con particolare riguardo all’artigianato e alle specialità locali ma anche nazionali ed internazionali. Le manifestazioni straordinarie approvate vanno a completare il piano delle fiere e tante iniziative di promozione dei Centri commerciali naturali della città”.