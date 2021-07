Firenze – Un nuovo appuntamento si aggiunge al considerevole programma della prossima, XXVII edizione di Artigianato e Palazzo, l’annuale kermesse nel Giardino Corsini a Firenze che quest’anno si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2021.

Alta cucina e arte, un binomio antichissimo ma sempre attuale e piacevole, si incontrano in un evento “Ricette di famiglia” a cura di Annamaria Tossani, giornalista enogastronomica, in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, eccellenza toscana del settore e l’Atelier Fornasetti come azienda partner, riconosciuta per l’inimitabile design di oggetti e porcellane decorate.

L’originale idea di “Ricette di famiglia” è incentrata sulla millenaria cultura gastronomica italiana attraverso uno sguardo profondo su alcune opere d’arte che hanno come tema il cibo in tutte le sue declinazioni. Dalle nature morte alle ricche tavole imbandite delle feste e delle cerimonie, il percorso artistico e culinario segue un tracciato ideale all’insegna della curiosità e del gusto.

Guide perfette per questo speciale itinerario saranno i direttori di alcuni musei italiani che, tutte le sere dal 16 al 19 settembre 2021 dalle ore 18.00, nel Giardinetto delle Rose, affiancati dai maestri chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, in uno spazio allestito da Riccardo Barthel, si alterneranno in un racconto coinvolgente e attualissimo, soprattutto adesso con l’ingresso nei musei del servizio ristoro d’autore.

Tra i direttori si avvicenderanno, in un confronto gustativo, Stefano Casciu, direttore del Polo Museale della Toscana che illustrerà lo Strudel alle mele associato alle nature morte di Bartolomeo Bimbi, il pittore fiorentino di cui ha curato la mostra torinese “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura” completo di una documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici, Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi che descriverà “ll mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali”, con una ricetta Coreana ispirata a due Nature Morte di Cristoforo Munari presenti nella Galleria Estense. Invece, domenica 19 settembre sarà James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera e già direttore di Palazzo Strozzi a Firenze che presenterà un suo personale piatto “O sole mio” con filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini è discorrerà sul rapporto arte e gastronomia e sulla nuova realtà imprenditoriale dei musei.

“Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e orgogliosi di partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che assolutamente sposa l’idea di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni. – Afferma Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze – Quello che noi insegniamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello professionale e accademico è proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità culturale e territoriale”.

Alla fine di ogni preparazione culinaria gli spettatori potranno degustare il cibo nei piatti dell’Atelier Fornasetti con il decoro “Tema e Variazioni”, realizzato a mano per questa occasione.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, organizzatrice e promotrice di Artigianato e Palazzo, è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio dei maestri artigiani, simbolo e privilegio del Made in Italy.

La Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, grazie alla sua lunga esperienza di oltre 35 anni, è la più antica accademia culinaria in Toscana. Ultimamente l’attività di natura accademica ha assunto un ruolo di primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un Diploma di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l’Università Telematica IUL di Firenze. È inoltre attivo un European Bachelor

triennale in Arti della Cucina Italiana riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento Eabhes. In collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL è anche pubblicata una rivista internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food.

Artigianato e Palazzo

Firenze – Giardino Corsini

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Info:

www.artigianatoepalazzo.it – info@artigianatoepalazzo.it – T. 055 2654588/89

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo