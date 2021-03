Firenze – Una mostra itinerante affascinante, un viaggio tra storia, passione e bellezza: la porta a Firenze “Artigianato e Palazzo” ed è la mostra itinerante “Grand Tour”, un viaggio attraverso la collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC, un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc.

Le città che fanno parte di AICC e che aderiscono al progetto Grand Tour:

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

“GRAND TOUR”

29 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Firenze