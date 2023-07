Firenze – Dopo un’accurata selezione, tra le oltre 180 candidature arrivate da tutta l’Europa, sono stati nominati i tredici vincitori di “Blogs&Crafts Europe 2023”, l’edizione speciale under 35 giunta al decimo anno che permette ai giovani di esporre gratuitamente alla rassegna fiorentina “Artigianato e Palazzo” XXIX edizione, presso il Giardino Corsini, dal 15 al 17 settembre 2023.

Sabina Corsini e Neri Torrigiani, gli organizzatori della storica manifestazione affermano: “Il successo riscosso dalla nostra iniziativa è la conferma del crescente interesse da parte dei giovani per i lavori che richiedono talento manuale, consapevoli di trovare in questo settore una risposta ai principii di autenticità, rispetto per l’ambiente, legame con il territorio e sperimentazione”.

Per i giovani talentuosi artigiani, alcuni dei quali provengono da terre lontane, come Georgia, Irlanda, Slovacchia, Svezia e Francia, è pronto l’affascinante spazio delle Scuderie di Palazzo Corsini, dove potranno predisporre gli strumenti di lavoro e gli elaborati della loro creatività.

I giovani “crafts”, insieme a tutti gli espositori, saranno votati dal pubblico con delle schede distribuite insieme al Catalogo che decreteranno il vincitore del “Premio Perseo” destinato al migliore artigiano.

I vincitori sono: Marie Levoyet – Francia, Eliografica; Nino Misriashvili – Georgia, Tornitore; Mark Newman – Irlanda, Scultura; Atelier Objectora – Slovacchia, Oreficeria; Margherita Pozzali – Svezia, Ceramica; Le Bomboline – Abruzzo, Cartapesta; Elisa Monfasani – Emilia Romagna, Restauro; Atelier Terre – Toscana, Intarsio di Pietre Dure; Daniele Giannetti – Toscana, Terracotta; Bianca Hodselle Sannolo – Toscana, Ricamo; Sandra Lara Schaffner – Toscana, Ceramica; Filippo Zanini – Toscana, Profumi ed Essenze; Yayolab – Toscana, Tappeti e Cuscini.

“Blogs & Crafts Europe 2023” è un’iniziativa che si rivolge a tutti i giovani artigiani dei paesi europei in collaborazione con il World Crafts Council Europe. All’insegna della valorizzazione del Made in Italy come esempio internazionale di qualità e creatività anche quest’anno la Fondazione Ferragamo apre ai vincitori l’Archivio della Salvatore Ferragamo, preziosa memoria dell’azienda conosciuta in tutto il mondo.

Inoltre, nell’ottica di far conoscere l’iniziativa, Artigianato e Palazzo con Métiers d’Excellence LVMH, prevede per tutti i giovani under 25 l’accesso gratuito al Giardino Corsini nei giorni della Mostra e la partecipazione ai workshop e ai piccoli laboratori proposti dalle tante maison che fanno capo al Gruppo LVMH negli spazi ai lati del viale centrale del Giardino Corsini.

Fino al 14 luglio è possibile presentare le candidature per gli influencer e i talent da presentare direttamente dal sito www.artigianatoepalazzo.it.