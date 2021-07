Siena – Oggi pomeriggio 28 luglio, un grandissimo rogo sta divorando dal pomeriggio lecci e querce in una zona boscata nel comune di Asciano, Siena. La località da cui sono partite le fiamme, sembra in un campo di stoppie, si chiama Podere Fossaccio.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha inviato sul posto sei squadre del volontariato dell’Antincendio boschivo e operai della Unione comunale Valdimerse. Un direttore operazioni del sistema regionale Aib sta coordinando gli sganci di tre elicotteri, per proteggere un’azienda agricola minacciata dalle fiamme e per evitare ulteriore propagazione nel bosco. Uomini dei Vigili del fuoco sono intervenuti a presidio dell’azienda. Una prima stima della superficie percorsa dalle fiamme ammonta a circa 30 ettari fra bosco e incolti.

Si ricorda che in questo periodo vige il divieto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale.