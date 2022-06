Asciano – Da Martedì 5 a Sabato 9 Luglio 2022 prende il via la prima edizione di “Asciano Suono Festival”, cinque giorni interamente dedicati al concetto di Suono, all’Ascolto e alla Natura, inseriti nella straordinaria cornice paesaggistica delle Crete Senesi di Asciano.

“Asciano Suono Festival” è un progetto culturale concepito dal Direttore Artistico, il pianista e compositore Cesare Picco, attorno al concetto di Suono, nelle sue infinite declinazioni. La rassegna infatti esplora e percorre gli ambiti a essa correlati attraverso incontri e talk con ospiti, concerti diffusi distribuiti tra le bellezze paesaggistiche di un territorio unico al mondo.

Ognuno dei cinque giorni di festival è dedicato a un tema, sul quale si sviluppa tutta la giornata. Il Suono della Gioia, della Tradizione, della Passione, della Terra e della Luce,saranno infatti gli argomenti approfonditi sia musicalmente, che con l’intervento di speciali ospiti.

Tante le proposte in questa prima edizione, con le quali vivere un vero e proprio viaggio, dove confrontare tematiche e culture di ben sei diversi paesi, e dove il Suono diventa ricerca e conoscenza. Molta musica nelle strade della città, con le potenti ritmiche brasiliane dell’orchestra Bandão e le armonie della Banda della Filarmonica “G.Verdi” di Asciano. Ma anche con i concerti serali sul palco centrale dove la gioia comunicativa della Banda Osiris, la cornamusa di Massimo Giuntini assieme alle sonorità irlandesi dei WIllos’ e gli incantesimi musicali degli africani Arsene Duevi e Dudu Kouate, inonderanno di suoni la suggestiva Piazza del Grano.

Uno speciale Concerto all’Alba di Cesare Picco, sarà inoltre quest’anno un’eccezionale occasione per godere appieno della natura e del suono immersi nell’eccezionale scenario naturale delle Crete Senesi.

Due concerti invece avverranno nel suggestivo scenario della Chiesa di San Francesco con la musica e la danza del passionale El Tango del Barrio e con The Last Gate, l’evento finale che riunisce in uno speciale concerto, i musicisti ospitati a questa prima edizione del Festival.

Nel tardo pomeriggio, in Asciano, “Incontri e Ascolti” porterà avanti un dialogo dinamico e profondo tra le diverse personalità ospiti e il pubblico presente, per proseguire poi con speciali Concerti al Tramonto in particolari Agriturismo o tenute private, aperte al pubblico per l’occasione. Quest’anno saranno presenti il giornalista e critico musicale Stefano Tesi (6/7), zoologa e scrittrice, esperta di lupi Mia Canestrini (7/7), il geologo, Presidente del Sistema Museale dell’Ateneo di Firenze Marco Benvenuti assieme a Valeria D’Ambrosio (8/7), storica dell’arte, curatrice d’arte contemporanea, e il fotoreporter, scrittore e giornalista Alberto Giuliani (9/7).

“Asciano Suono Festival” nasce dalla volontà del Comune di Asciano a sostegno della Cultura e del Territorio e si presenta con le parole del Sindaco Fabrizio Nucci: “La caratterizzazione culturale del nostro territorio è uno dei punti di forza dell’offerta culturale e turistica di Asciano. In questo contesto, l’Asciano Suono Festival, rappresenta una vera e propria esperienza: un viaggio straordinario e immersivo nella musica in grado di far conoscere e valorizzare un paesaggio, quello delle Crete Senesi, unico per la sua forte potenza evocativa”.

Foto: Cesare Picco (by Matteo Girola)