Firenze – E’ il consigliere comunale Fabio Giorgetti che offre, con il suo question time, il destro all’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re di spiegare alcune decisioni che verrano prese, con particolare attenzione per le associaizoni sportive, assimilate alle normative recenti (2017) circa le associazioni del terzo settore.

Di fatto ciò che cambia è l’approccio del nuovo Poc, rispetto al regolamento urbanistico vigente, circa l’insediamento negli immobili cittadini, “da parte di scoietà sportive, a determinate carattersitiche”, dice Giorgetti, per potere svolgere le proprie attività.

“E’ un tema affrontato anche in una delle ultime commissioni urbanistiche – risponde Del Re – quando abbiamo anticipato alcune norme generali che saranno contenute dentro al futuro Piano operativo. Per quanto rgiuarda le società sportive dilettantistiche, abbiamo prevsto per le ASD una facilitzione per quanto riguarda l’insediamento dentro immobili presenti nel nostro territorio comunale; ad oggi, le ASD possono insediarsi solo in immobili che abbiano destinazione d’uso commerciale, mentre, all’interno del futuro Piano Operativo, il tema verrà affrontato diversamente perché queste realtà, ovvero le ASD, iscritte però necessariamente all’elenco delle associaizoni di promozione sociale, potranno insediarsi anche in immobili con altra destinazione d’uso, senza dovere, da parte dei propreitari, operare un cambo d’uso”. Insomma una modalità che semplifica il procedimento per queste realtà, che in questo modo potranno contare su un più ampio numero di immobili in cui insediarsi, evitndo sia gli oneri per il cambio d’uso, sia le resistenze dei proprietari che magari non hanno nesusna intenzione di effettuarlo.

La normativa applicata sarà l’art. 70 del codice del Terzo Settore 2017, che prevede appunto questa facilitazione. “Assimileremo a Enti del Terzo Settore l’ASD, se iscritta all’elenco delle associazioni con finalità di promozione sociale, in modo da rispondere alle loro esigenze e nel contempo dando vita a una norma genrale, in modo tale da rendere più facile e flessibile l’insediamento, all’interno di immobili con diverse destinazioni d’uso, per le ASD, oltreché ovviamente per Enti del Terzo Settore come prevede la nrmativa citata e il decreto legislativo 117 del 2017, e anche i luoghi di culto che assimiliamo alle realtà del Terzo Settore per far godere anche a questi importanti realtà della norma prevista per il Terzo Settore”.