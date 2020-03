Firenze – E’ completamente guarito lo studente norvegese, non solo dal punto di vista clinico, perché già da diversi giorni non aveva più sintomi, ma anche dal punto di vista virale. E’ stato sottoposto a un doppio tampone, l’ultimo risultato negativo è arrivato ieri. Il ragazzo al momento del ricovero all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze era in buone condizioni ed è stato seguito costantemente dal personale sanitario. Una volta dimesso è rimasto a casa in isolamento fiduciario nel proprio domicilio a Firenze, monitorato quotidianamente, come da protocollo, sia dagli assistenti sanitari dell’Ausl Toscana Centro che dal proprio medico di famiglia per valutare le condizioni cliniche. Da oggi non è più in quarantena e può riprendere la sua “quotidianità” con le dovute precauzioni secondo le recenti disposizioni ministeriali e regionali.