Firenze – Era solo, sul suo motorino, tornava in sede in via Pistoiese, a Campi Bisenzio, dopo aver consegnato le pizze. Lo hanno affrontato in otto, felpe scure e cappucci, parlavano in italiano, lo hanno fermato, spintonato, gettato a terra. L’incasso rubato, 100 euro. È successo ieri, a tarda sera. Gli assalitori sono scappati dileguandosi nel dedalo di stradine della zona.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti e del Norm di Signa. Il rider fortunatamente non ha riportato lesioni.