Firenze – Assalto alla sede Cgil a Roma da parte di frange violente neofasciste durante il corteo no Green Pass. Stamani 10 ottobre a Firenze la Camera del lavoro in Borgo Greci sarà aperta dalle ore 10 (fino al pomeriggio), così come la sede regionale Cgil in via Pier Capponi (qui è atteso Eugenio Giani): sono previsti due presìdi a cui parteciperanno membri della politica, della società civile e delle istituzioni. La Cgil invita i lavoratori e la cittadinanza alla partecipazione e alla solidarietà in risposta a quanto successo ieri nella Capitale.

Tutte le Camere del lavoro in Toscana in ogni capoluogo stamani saranno aperte dalle 10. Alla stessa ora, a Roma in Corso Italia si svolgerà l’assemblea generale dell’organizzazione per decidere come rispondere ai fatti di ieri

Giani: “Solidarietà, ma i movimenti fascisti vanno sciolti”.

Solidarietà piena alla Cgil per l’attacco subito ieri a Roma, definito “fascista e squadrista”, e una critica ai governatori che chiedono una proroga nell’applicazione del green pass e l’allungamento della validità dei tamponi fino a 72 ore, perché “è bene andare avanti con forza nella campagna vaccinale, l’unico modo per una ripartenza rapida e sicura”. Sono questi i punti chiave affrontati dal presidente Eugenio Giani durante la visita compiuta oggi a Firenze presso le due sedi, regionale e fiorentina, del maggiore sindacato italiano.

“Quando ieri sera ho visto le immagini di Roma mi sono reso conto della gravità di quanto accaduto. Si è trattato di un vero e proprio attacco squadrista che ci riporta indietro esattamente di cento anni, quando episodi come questo portarono in breve tempo alla Marcia su Roma e all’avvento del fascismo. Si tratta di un metodo politico che non può avere cittadinanza in una democrazia ed è bene che le istituzioni tutte, e i cittadini stessi, si attivino al più presto per fermarlo definitivamente”, ha detto Giani. “Oggi siamo tutti vicini alla Cgil per l’offesa senza precedenti che l’ha colpita. Porto ai suoi tanti iscritti e iscritte la mia solidarietà personale, della giunta e di tutto il popolo toscano. Verso Forza Nuova, verso tutti i movimenti politici che praticano il fascismo, dobbiamo essere duri e far rispettare la Costituzione che ne prevede lo scioglimento. Oggi la Cgil è stata colpita per ciò che rappresenta, come un simbolo, e noi siamo in piazza per presidiare la democrazia che con tanta fatica è stata conquistata proprio debellando il fascismo”.

Cia-Agricoltori Italiani condanna gli episodi di violenza dei No Green Pass ieri a Roma.

“Il diritto a manifestare e la legittima espressione delle proprie idee non deve mai sfociare in azioni scellerate di violenza. I responsabili vengano presto individuati e rispondano alla giustizia dei loro reati”.

Cia esprime la sua vicinanza alle forze dell’ordine e la piena solidarietà al segretario della Cgil, Maurizio Landini. A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, Cia ricorda come la sanità pubblica debba venire prima di ogni cosa e coglie l’occasione per chiedere al Governo di proseguire senza proroghe né deroghe nella sua strategia mirata a sconfiggere il Covid-19.

Ast: solidarietà a Cgil, basta attacchi squadristi a libertà sindacale e dell’informazione

L’Associazione Stampa Toscana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti, è al fianco della Cgil per l’incredibile attacco squadrista subito alla sua sede di Roma da un gruppo di “no green pass” guidati da esponenti di Forza Nuova. Quando si attaccano le sedi sindacali, cioè dei rappresentanti dei lavoratori, non ci possono essere “se” o “ma”, ma solo la condanna più netta ed il grido di allarme per una situazione che sta raggiungendo i terribili livelli di cento anni fa, quando le devastazioni delle Camere del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori furono l’ultimo atto prima della dittatura fascista. L’Ast esprime la solidarietà degli organismi dirigenti e di tutti gli iscritti in particolare alla Cgil della Toscana, la regione nel cui capoluogo venne trucidato nel 1921 Spartaco Lavagnini in un assalto simile a quello messo in atto dai neofascisti ieri a Roma.

“La libertà sindacale e la libertà di informazione – afferma il presidente Sandro Bennucci a nome di tutti gli organismi dirigenti dell’Ast – sono due beni insostituibili che non possono essere mai messi a rischio da azioni squadriste. L’assalto alla sede della Cgil è maturato in un clima nel quale anche i giornalisti sono fatti oggetto di intimidazioni e minacce per il solo fatto di essere testimoni e cronisti di questa difficile fase del Paese. Dal sindacato dei giornalisti giunga alla Cgil e a tutte le organizzazioni che ogni giorno si battono per i diritti di chi lavora il più incondizionato appoggio per ogni iniziativa che intenderanno promuovere in difesa delle libertà costituzionali, a cominciare da quelle per i diritti sindacali e dell’informazione”.

Auser Regionale Toscana ribadisce la condanna ai gruppi squadristi no Green Pass

Auser Regionale Toscana condivide lo sdegno e la condanna di Auser nazionale per l’attacco fascista e squadrista alla sede della CGIL, ribadisce la condanna ai gruppi squadristi no Green Pass ed esprime solidarietà e vicinanza ai vertici della CGIL e a tutta l’organizzazione. Si tratta di un attacco pesante alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro rispetto al quale Auser toscana invita i propri dirigenti e associati a manifestare vicinanza e solidarietà ai dirigenti sindacali e alle sedi della CGIL a tutti i livelli. Auser Toscana condivide la necessità che siano messe in campo tutte le iniziative per lo scioglimento di quelle organizzazioni di stampo fascista che alimentano tali forme di attacco alle istituzioni democratiche del Paese e a quei valori di solidarietà di cui il volontariato è espressione.

Al tempo stesso Auser Toscana invita i propri dirigenti e volontari a organizzare la partecipazione a tutte le manifestazioni locali e nazionali che saranno assunto dal sindacato a difesa dei valori democratici e antifascisti, a cominciare dalla manifestazione indetta per il prossimo 16 ottobre a Roma da parte della CGIL nazionale.