Firenze – Per il ciclo incontri culturali “Firenze: Storia, storie e strade” on-line | VIDEO VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 17:30 L’affratellamento torna in diretta Live con la professoressa Elena Giannarelli nel secondo incontro intitolato “Assassinio nella cattedrale: la congiura dei Pazzi”. Sul Canale YouTube e sulla pagina e gruppo Facebook del Teatro l’Affratellamento di Firenze.

Proseguiamo la Stagione teatrale inDiretta (su internet) del Teatro Affratellamento, nonostante il perdurare della drammatica emergenza.

Con la professoressa Elena Giannarelli e attraverso le sue conferenze on-line, andiamo a conoscere e riscoprire una Firenze inconsueta, di spessore e poco nota, una città ricchissima di vita, anche al di là delle Sue indiscutibili “grandi bellezze”. Storia, storie e persone, aneddoti, curiosità e luoghi significativi o apparentemente, oggi, dimenticati. La professoressa Giannarelli ci conduce per le strade di una Firenze originaria e sorprendente, da molti punti di veduta.

Il percorso, iniziato sui colli fiorentini per via San Leonardo, continua nella Cattedrale per l’oscura e drammatica congiura ordita e drammaticamente eseguita in uno dei luoghi più sacri e simbolici della città.

Il Teatro l’Affratellamento, ricordiamo, è chiuso al pubblico nel pieno rispetto delle regole Sanitarie per l’emergenza Covid19.