Firenze – Addio al reddito di cittadinanza dal 2024, stop contenuto com’è noto nel decreto lavoro 2023 approvato il 1 Maggio, festa del lavoro, dal Consiglio dei Ministri. Al suo posto, compaiono altri due strumenti, l’assegno di inclusione (Ai) e lo strumento di attivazione al lavoro, (Sa). Con l’aiuto dell’Irpet, che ha ubblicato in questi giorni una nota di lavoro sul tema, andiamo a vedere di cosa si stratta.

L’Assegno per l’inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale. Si tratta di uno strumento pensato per i nuclei familiari poveri, identificati dalla soglia di Isee presentata, che dev’essere di meno di 9.360 euro di Isee. Inoltre, nel nucleo deve essere presente almeno un compnente disabile, oppure minorenne, o over 60. Importante sottolineare questi requisiti, in quanto il legislatore ha ritenuto di associarli alla condizione di “non occupabilità”.

Lo Strumento di attivazione, che partirà già dal primo settembre 2023, è invece una misura “attiva”, nel senso che mira a sostenere l’attivazione nel mondo del lavoro degli individui tra i 18 e i 59 anni che vivono in nuclei poveri, identificati, stavolta, da un’Isee minore di 6.000 euro. Inoltre, le persone richiedenti non devono avere i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, oppure dei componenti di nuclei beneficiari di Assegno di inclusione che non sono considerati nella scala di equivalenza, utilizzata per definirne importo e requisiti di accesso, e non sono tenuti agli obblighi di adesione a attività formative o altre politiche attive del lavoro previsti per l’Ai.

Una differenza evidente col reddito di cittadinanza è il nuovo requisito per la residenza in Italia, che, sia per l’Ai che per lo Sa, viene portato da 10 a 5 anni. Altre differenze rispetto al Reddito di cittadinanza (Rdc) sono, come si legge nella Nota di Lavoro dell’Irpet: la soglia Isee, più bassa per lo Sa (6.000 euro) rispetto al RdC (9.360 euro); la scala di equivalenza che esclude i figli maggiorenni e qualunque altro adulto con meno di 60 anni a meno che non abbia carichi di cura (figli con meno di tre anni, almeno tre figli o un disabile o non autosufficiente); la durata del beneficio, in quanto lo Sa può essere percepito per 12 mesi senza rinnovo, mentre l’Ai (godibile per 18 mesi come il RdC) è rinnovabile con una sospensione di 1 mese per altri 12 (e non più 18) mesi; l’importo del trasferimento, che è a somma fissa pari a 350 euro mensili per lo Sa senza contemplare, come per la Ai, l’integrazione per il canone di locazione; i requisiti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare: il limite massimo del patrimonio mobiliare cresce non più in base al numero di figli, ma in base al numero di minorenni ed è aumentato il massimale in caso di disabilità grave o non autosufficienza; con riferimento al patrimonio immobiliare è invece introdotto un vincolo sul valore della casa di abitazione, non presente con il Reddito di cittadinanza.

Sono stati stabiliti percorsi diversi per l’accesso ai due strumenti, Ai e Sa.

Assegno per l’inclusione. I nuclei che volessero accedere all’Ai, devono prima ancora di riceverlo, iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Entro 120 giorni devono presentarsi presso i servizi sociali comunali per una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo e sulla base di questa sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Se all’interno dei nuclei sono però presenti persone tra 18 e 59 anni ritenute attivabili queste vengono re-inviate ai Centri per l’impiego (Cpi) per la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato.

Strumento di attivazione. I richiedenti questa misura sono inviati direttamente ai Cpi, per la stipula di un patto di servizio personalizzato e, se viene accettata la partecipazione a programmi formativi proposti, viene percepito l’importo economico di 350 euro.

Tirando le fila, le differenze principali messe in luce dalla riforma riguardano l’abbassarsi della durata del requisito di residenza anagrafica che passa da 10 a 5 anni, l’abbassamento delle soglie di Isee per chi accede allo Sa, la mdifca in senso meno generoso delle scale di equivalenza, la negazione del supplemento affitto per i percettori dello Sa. Cambiamenti che non sono indifferenti, ma che ricadono, come specifica la nota Irpet, su numero e compiszione de beneficiari, oltre all’efficacia redistributiva delle misure.

Un conto che, grazie a una simulazione che Irpet ha compiuto utilizzando i dati amministrativi Inps relativi ai beneficiari di Rdc, possiamo osservare per la Toscana. Secondo le simulazioni dell’Istituto toscano, quindi, il numero di nuclei beneficiari passa dai circa 53mila del Reddito di cittadinanza ai 44mila con le due nuove misure, di cui 23mila percettori dell’Assegno per l’inclusione e 21 dello Strumento di attivazione. Si tratta di un calo di -9mila e 600 nuclei, che rappresenta il 18% in meno rispetto ai percettori di Rdc. A livello individuale i beneficiari del Rdc erano circa 101mila, mentre quelli delle due nuove misure sarebbero 82mila, con un calo di 26mila e 500 in meno (-24%). Ultimo dato risultante dalle simulazioni, le risorse dedicate alla lotta alla povertà subiscono una riduzione di circa 31 milioni di euro (-13%), che è l’effetto della flessione del numero dei percettori e dell’importo medio.