“Nei venti mesi di vita del nostro organismo – ha proseguito Cintelli – abbiamo raggiunto risultati politici, come l’affermazione forte del protagonismo femminile nel Partito Democratico della Toscana, ma anche risultati di Governo della Regione, come la legge sulla parità nelle nomine, grazie anche all’importante lavoro della Commissione pari opportunità regionale. Due esempi a cui si aggiungono una marea di azioni di sensibilizzazione che abbiamo messo in campo e che continuiamo ad animare grazie al contributo fondamentale delle portavoce e delle Conferenze provinciali. Penso a Radio FemminilePlurale, al nostro tour nei territori, al manifesto programmatico, ai tavoli di lavori tematici, alla stesura di contributi per le Commissioni regionali come nel caso del documento per gli Stati generali della salute, a Donne al congresso, la nostra campagna per fare in modo che la leadership del PD non sia prerogativa maschile, al grande lavoro per le elezioni amministrative e per quelle regionali”.

“In questi tre giorni, abbiamo deciso di guardarci indietro per guardare avanti, insieme. Con tutto il coraggio e la determinazione che servono. Quando siamo partite, la nostra cara Livia Turco ci disse di essere “L’onda d’urto”, abbiamo seguito il suo consiglio. Abbiamo intenzione di farla crescere questa onda, con le donne e gli uomini che vorranno essere al nostro fianco. Il mio grazie va a tutte e tutti, a Cecilia D’Elia, nostra portavoce nazionale, al segretario Enrico Letta che ha voluto essere presente alla nostra assemblea con un contributo video, alla segretaria regionale Simona Bonafè, a ciascuna aderente e a chi, con noi, non ha mai ceduto il passo. Per costruire un mondo delle donne serve un nuovo paradigma, fatto di fiducia, nuova politica e nuovi sentimenti. Prossimi obiettivi? Tanti. Sicuramente, incontreremo presto il presidente Giani.”