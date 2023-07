Firenze – Oltre 250 persone si stringono interno alla torre di San Niccolò, dove sventola la bandiera del presidio degli operai dell’ex Gkn, che in trenta sono in cima da venerdì notte.

“Oltre 250 persone all’assemblea per l’ex Gkn sotto la torre San Niccolò: i lavoratori ex Gkn non smobilitano, continua il presidio sulla Torre – di legge in una nota diramata dai lavoratori – L’assemblea di supporto si stringe attorno al Collettivo e in centinaia partono in corteo per le strade di Firenze. Il tempo è scaduto: pagare i lavoratori, far partire il piano di reindustrializzazione dal basso”.

Foto di Luca Grillandini