Firenze – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Alessandra Guidi, con la partecipazione degli assessori del Comune di Firenze Stefano Giorgetti e Benedetta Albanese, del questore Filippo Santarelli, del comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu e del comandante della Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella, in vista dell’ultimo fine settimana prima di Natale, ha condiviso l’esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli sul rispetto della normativa anti-contagio e in particolare sul corretto uso della mascherina e di adottare efficaci e sostenibili provvedimenti orientati alla prevenzione dei fenomeni di assembramento nelle aree di maggior concentrazione della città di Firenze.

È stato perciò deciso di istituire, con provvedimento comunale, nelle strade maggiormente attrattive per i cittadini in vista degli ultimi acquisti natalizi, sensi unici pedonali, con adeguata transennatura e segnaletica ad indicare il percorso di ingresso e di uscita. Le vie interessate dall’introduzione di queste misure sono le seguenti:

– Via dei Calzaiuoli nel tratto fra via Tosinghi fino a Porta Rossa. Rimangono libere per gli autorizzati le direttrici Tosinghi/Oche e Condotta/Porta Rossa. Transito pedoni a senso unico con accesso lato Piazza Duomo e uscita lato Signoria;

– Via Calimala (tratto Porta Rossa – Repubblica): transito pedoni a senso unico con accesso da Porta Rossa e uscita verso Repubblica;

– Via Tornabuoni con il senso unico da Antinori verso Santa Trinita;

– Via Pietrapiana (tratto Via Dei Pepi – Piazza Sant’Ambrogio): senso unico pedonale da Borgo La Croce verso Via Dei Pepi.

Inoltre, il Comitato ha convenuto sull’opportunità di chiudere al transito veicolare via Gioberti, strada ad alta densità di esercizi commerciali, come già peraltro avvenuto in passato nel periodo natalizio.

L’Amministrazione comunale, sempre su indicazione del Comitato, stabilirà con una ordinanza anche il divieto di stazionamento e il divieto di consumo di bevande alcoliche in tutte le strade sopra elencate e nelle zone di Santo Spirito, Sant’Ambrogio e Repubblica/Strozzi, aree cittadine caratterizzate da un alto rischio di assembramento.

Tutti questi accorgimenti saranno introdotti sabato 19 dicembre dalle 14.00 alle 20.00 e domenica 20 dicembre dalle 10.00 alle 20.00.

In sede di riunione è stato ritenuto opportuno richiedere anche un contributo ai volontari della protezione civile, che potranno fornire un valido supporto per il controllo degli assembramenti.

Il sopra descritto dispositivo consentirà di contemperare l’esigenza di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di assembramenti con la prosecuzione della vita sociale ed economica in un’ottica collaborativa tra istituzioni e cittadini.

Il prefetto e il sindaco rivolgono un appello affinché ci sia da parte di tutti il massimo rispetto delle misure anti-contagio, con la consapevolezza che la responsabilità di ciascuno è garanzia per l’incolumità degli altri.