Firenze – Iniziativa a sostegno del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le assessore della Giunta comunale di Firenze, la vicesindaca Alessia Bettini, e le assessore Sara Funaro, Titta Meucci, Cecilia Del Re e Benedetta Albanese sedute in piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio. Il sindaco Dario Nardella è rimasto in piedi. Il contrario di quanto è accaduto ad Ankara: a sedere Erdogan e Michel, Ursula in piedi (poi sul sofà).