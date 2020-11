Firenze – Assistenza domiciliare in appalto, cosa succede? Gli interrogativi posti anche su queste pagine dai lavoratori (https://www.stamptoscana.it/assistenza-domiciliare-operatori-piu-sicurezza-a-rischio-il-sistema/) è approdata in consiglio comunale grazie a un question time posto dal gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune. Al question time ha risposto l’assessora Sara Funaro che ha rassicurato sul punto spiegando che l’amministrazione ha un confronto continuo con i soggetti interessati. “Il principio è quello di andare nel senso di ridurre, per quanto possibile, gli interventi dei servizi domiciliari, evitando il più possibile la permanenza nel domicilio. E’mia intenzione di continuare nel confronto”.