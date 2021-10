Prato – Nasce il Gruppo Diamante della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato che conta già 20 volontarie quasi tutte attive. Un gruppo che rinasce da quello che in passato era noto come Femminile e che oggi nel rispetto della parità di genere si apre anche alla partecipazione degli uomini.

“Proprio per questo – ha sottolineato Elisabetta Cioni, consigliera delegata alle Parità di genere de L’Avvenire – abbiamo scelto un nome neutro come Diamante. Ad ogni modo un nome che ben si addice alle donne, brillanti e poliedriche, luminose e infaticabili in qualunque ambito”. Alcune delle volontarie erano già presenti nel Gruppo Femminile, altre svolgono già attività di volontariato in altre associazioni.

“L’obiettivo principale di questa bella iniziativa – ha affermato il presidente de L’Avvenire, Piero Benedetti – è quello di far rinascere il Gruppo Femminile, a lungo attivo in passato. Per questo creeremo momenti di aggregazione, eventi e attività di raccolta fondi. Gli interventi principali del Gruppo Diamante si concentreranno in particolare nella consegna di pasti caldi e sul fronte del volontariato sociale”.

Da parte sua, Ilaria Santi, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Prato, ha dichiarato:“Auguro buon lavoro al nuovo Gruppo Diamante che sicuramente rafforzerà il già collaudato e significativo rapporto di collaborazione e scambio tra istituzioni e associazioni che si occupano del benessere e delle necessità della comunità in cui viviamo e in particolar modo di tutti coloro, donne, minori e anziani in particolare, che hanno bisogno”.