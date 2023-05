Firenze – E’ il primo convegno Associazione “Davide Astori – ETS”. Si svolgerà il 31 maggio nell’aula magna del centro tecnico federale di Coverciano e vedrà gli esperti discutere della ‘cardiomiopatia aritmogena’, malattia ereditaria tristemente nota per aver provocato la morte improvvisa di numerosi atleti.

Tra i relatori Paolo Zeppilli, cardiologo, presidente della commissione medico scientifica della Federcalcio e docente di medicina dello sport all’università cattolica di Roma, Alessandro Zorzi, professore associato alla università di Padova, Antonio Pelliccia, medico dello sport del Coni e professore a contratto agli atenei di Roma e L’Aquila, Michela Casella, professore associato all’università politecnica della Marche e Elena Sommariva, ricercatrice, biologa cellulare e molecolare e genetista del centro cardiologico Monzino Irccs di Milano.

Subito dopo è previsto un dibattito, moderato dal giornalista Marco Bucciantini, al quale parteciperanno il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del comitato regionale del Coni della Toscana Simone Cardullo, Paola Zeppilli e Umberto Calcagno, presidente di Assocalciatori.

Il 31 maggio è in programma anche una cena di gala, dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca sulla cardiomiopatia aritmogena. Si svolgera al refettorio di Santa Maria Novella a Firenze.

A presentare le due iniziative, questa mattina in Palazzo Vecchio, gli assessori Cosimo Guccione e Sara Funaro, il presidente dell’associazione Luigi Maria Miranda, Bruno Astori e il giornalista Marco Bucciantini.

“La nostra città ha nel cuore Davide, capitano per sempre – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – il fatto che il Franchi applauda al 13esimo minuto di ogni partita lo fa capire. Siamo contenti che il primo evento dell’associazione che porta il suo nome si tenga a Firenze: il legame con Davide prosegue ed è nel cuore di tutti i fiorentini”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo presentato una duplice iniziativa che ha, anzitutto, un aspetto scientifico di particolare rilevanza: un convegno che vedrà gli esperti a confronto sulla malattia che si è portata via Davide. C’è poi l’aspetto della beneficenza, con la cena per la raccolta fondi. Noi vogliamo che la nostra città possa aiutare ad essere megafono per le iniziative dell’associazione. Mi fa piacere sottolineare che questi eventi si svolgono sia Coverciano, luogo centrale della Federcalcio, che in spazi dell’amministrazione comunale: vogliamo essere sempre a fianco della famiglia di Davide e del nostro ‘capitano’. Poco tempo fa abbiamo inaugurato il bel murale che lo ricorda. Ora continuiamo con il lavoro di ricerca, informazione, raccolta fondi”.

“Voglio anzitutto ringraziare i familiari di Davide Astori e tutti quanti che si sono messi insieme a loro per realizzare questa associazione: Firenze è una città che non dimentica – ha detto l’assessora al Welfare Sara Funaro – di questa associazione vorrei sottolineare un aspetto fondamentale: oltre a ricordare un grande calciatore come Davide si vuole dare un impulso alla ricerca. Questo è il valore aggiunto, fondamentale, di questa realtà che porta il suo nome”. “E’ poi significativo che questo convegno si svolga a Coverciano con grandi nomi della medicina sportiva – ha proseguito l’assessora Funaro – questa scelta ha un valore aggiunto estremamente importante: si continua ad accendere i riflettori sul fatto che una patologia congenita porta delle conseguenze drammatiche soprattutto nella vita degli atleti. Questo è un faro che non deve essere mai spento, sono sicura che questo convegno e la serata di raccolta fondi daranno impulso alla ricerca. Nell’ambito sanitario la ricerca è tutto”.