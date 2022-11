Firenze – Sandro Bennucci è stato confermato, all’unanimità, alla presidenza dell’Associazione Stampa Toscana. Il consiglio direttivo dell’Ast, insediato dopo il voto, svolto dal 15 al 20 novembre 2022, ha provveduto all’elezione delle cariche statutarie.

Vice presidenti, sempre all’unanimità, sono stati eletti Paola Fichera per i professionali e Franco Vannini per i collaboratori. Segretaria è stata confermata Lucia Aterini, mentre Walter Fortini è il nuovo tesoriere. Del Direttivo fanno anche parte: Chiara Brilli, Giuliana Cantini, Andrea Capretti, Patrizia Centi, Stefania Guernieri, Lucia Lunghini per i professionali. Carlo Gattai, Patrizia Iannicelli e Tiziano Pucci per i collaboratori.

“Il grande risultato elettorale, con la partecipazione al voto di oltre il 50% degli iscritti, percentuale mai raggiunta negli ultimi 20 anni e i 103 iscritti in più rispetto a 4 anni fa – ha detto il presidente Bennucci – è motivo di soddisfazione, ma ci impone un ancora maggior impegno nella difesa dei colleghi nel momento più difficile per la categoria. Sono molte le vertenze aperte e non dimentichiamo che la Toscana è sempre al terzo posto, nella classifica dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno, che riguarda i giornalisti aggrediti, minacciati, insultati. Lavoreremo anche su questo fronte, d’intesa con le istituzioni”.

Foto: Sandro Bennucci