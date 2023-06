Firenze – Charlotte Rampling, musa di registi come Luchino Visconti, Liliana Cavani, Giuliano Montaldo, Woody Allen, François Ozon – presente anche nel nuovo Dune di Denis Villeneuve – sarà all’Astra insieme al regista Jonathan Nossiter per presentare in anteprima Last Words, martedì 13 giugno alle 21.00, un film profetico che immagina la fine del mondo in cui la memoria e le emozioni sono affidate al cinema, grazie al ritrovamento di un archivio di pellicole. Nella stessa giornata, alle 19.30, appuntamento per un incontro Masterclass con Rampling e Nossiter: un’ora con due grandi star del cinema, un dialogo a contatto con la storia della settima arte; conducono Marco Luceri (coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e Michele Crocchiola (direttore della Fondazione Stensen). Per la Masterclass l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it (prenotazioni da mercoledì 7 giugno alle 18.00) mentre i biglietti per Last Words possono essere acquistati in prevendita su Liveticket.it

Secondo appuntamento con ¡EsKino!, la rassegna cinematografica organizzata dagli studenti delle scuole superiori fiorentine, giovedì 8 giugno alle 21.00, con la proiezione di Raw, un racconto di formazione horror sulla ricerca della propria identità e di un posto nel mondo, opera prima della regista Julia Ducournau (vincitrice della Palma d’oro per Titane). Il film è consigliato a partire dai 16 anni.

Dall’11 al 15 giugno torna Cinema in Festa: per 5 giorni, da domenica a giovedì, il biglietto costa soltanto 3,50€ per tutti i film (escluso l’evento con ospiti Last Words del 13 giugno. Attenzione: i biglietti in promozione sono acquistabili solo alla cassa del cinema). Un’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale: Mon crime, la scoppiettante commedia poliziesca di François Ozon con un cast strepitoso che include Isabelle Huppert e Fabrice Luchini, con spettacoli anche in lingua originale; il pluripremiato thriller rurale As Bestas di Rodrigo Sorogoyen; Psicomagia, il film autobiografico sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky e il maestoso documentario sul ritiro spirituale che coinvolge migliaia di monache tibetane Il respiro della foresta di Jin Huaqing, vincitore della Genziana d’Oro – Premio CAI (Club Alpino italiano) al Trento Film Festival 2022.

appuntamento con il cinema in realtà virtuale del VR Club, in collaborazione con Gold: sabato 10 giugno alle 11.00 in programma The Italian Baba VR, un viaggio interiore attraverso le parole del testo A Piedi Nudi sulla Terra di Folco Terzani, con Elio Germano voce narrante. A seguire Vulcano VR – La vita che dorme, che mostra la spettacolare eruzione di un vulcano islandese dopo 8 secoli di inattività (la visione avviene con l’ausilio di un visore per la realtà virtuale, fornito allo spettatore direttamente al cinema