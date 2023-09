Firenze – Sabato 9 settembre alle 15.00 si terrà al cinema Astra un incontro con alcuni membri dell’equipaggio della nave della Ong spagnola Open Arms, che si trova in stato di fermo a Marina di Carrara dopo aver salvato al largo delle coste libiche 196 migranti alla deriva. Durante l’incontro i membri dell’equipaggio racconteranno la loro vita a bordo dell’imbarcazione e le esperienze di salvataggio.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Stensen e dalla Libreria On the Road, vedrà la presenza di Angelo Selim, ufficiale di coperta, Cynthia Martín, marinaia, Mar Longhi, ufficiale di macchina, Valentina Brinis, addetta alle relazioni esterne. Introduce l’incontro Martina Castagnoli (Libreria On the road), modera il giornalista del Corriere della Sera Jacopo Storni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

È gradita la prenotazione: info@ontheroadlibreria