Firenze – Ripartono domani, venerdì 19 marzo, dalle ore 15 le vaccinazioni con il siero AstraZeneca in Toscana. Le persone che avevano l’appuntamento già fissato dalle 15 in poi di domani, venerdì 19 marzo, possono quindi recarsi nei punti vaccinali per ricevere la somministrazione del vaccino. Le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario prima delle 15 di domani sono annullate.

Coloro ai quali sono state annullate le prenotazioni per domani fino alle ore 15, per oggi e nei giorni precedenti avranno la priorità per riprenotarsi non appena verranno riaperte le agende sul portale.