Firenze – Boom delle prenotazioni per il vaccino AstraZeneca: in meno di un’ora sono state 7.781 effettuate sulla piattaforma della Regione Toscana. Lo si apprende da fonti regionali. Le prenotazioni, come previsto, si erano aperte alle 18 di ieri per il personale scolastico e universitario. Qualche ritardo, invece, per la categoria delle forze armate e di polizia per problemi tecnici legati ai diversi codici di prenotazione. Questa prima fornitura di vaccini Astrazeneca è riservata ai lavoratori di alcune categorie prioritarie tra i 18 e i 55 anni.