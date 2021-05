Firenze – Si comunica che, per martedì 01 Giugno 2021, le Segreterie Provinciali di Firenze FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL ed UGL FNA hanno proclamato in ATAF Gestioni S.r.l. un’azione di sciopero di 24 ore.

Lo sciopero è stato indetto in adesione alla terza azione di sciopero proclamata dalle rispettive Segreterie Nazionali per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri/Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni.

Queste le modalità con cui con cui lo sciopero avrà luogo:

SCIOPERO 24h FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL/FNA

Movimento

inizio servizio – 06.00

9.15 – 11.45

15.15 – fine servizio

Operai ed impiegati

intero turno di lavoro

Le fasce di garanzia sono le seguenti:

-dalle 06.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 08.59

-dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 14.59