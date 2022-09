Firenze – L’Ateneo fiorentino ha festeggiato 160 allieve e allievi che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 34° ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall’ordinamento universitario.

La cerimonia si è svolta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e si è aperta con il corteo dei dottori di ricerca, che hanno attraversato le strade del centro, da via del Proconsolo a Piazza della Signoria.

Dopo i saluti del sindaco di Firenze e del presidente della Regione Toscana, hanno preso la parola la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci. Erano presenti il prorettore al trasferimento tecnologico Marco Pierini e la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini.

In rappresentanza dei dottori di ricerca è intervenuto Luca Ughetti, dottore di ricerca in Studi Storici. Durante la manifestazione anche un momento musicale con il Quintetto dell’Università di Firenze, diretto da Gabriele Centorbi. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco, in piazza della Signoria.

Nell’ anno accademico 2022-2023 si è avviato il 38° ciclo di dottorato all’Università di Firenze: sono 26 i dottorati con sede amministrativa nell’Ateneo fiorentino, divisi fra le cinque aree scientifico-disciplinari (biomedica, scientifica, delle scienze sociali, tecnologica e umanistica). Già usciti tre bandi che hanno previsto 285 posti, di cui 255 con bando. Il quarto e ultimo bando è in uscita nei prossimi giorni.