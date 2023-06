Firenze – Complimenti speciali dall’assessora all’Università, Ricerca e Promozione Titta Meucci all’Ateneo Fiorentino e alla sua Rettrice, per il nono posto conseguito quest’anno che ha pemesso all’Ateneo di collocarsi nella Top Ten italiana. “Qualità, sostenibilità e collaborazioni internazionali sono gli elementi che hanno portato l’Università di Firenze a scalare oltre cento posizioni nella classifica internazionale Qs 2024 e a piazzarsi nella top 10 italiana ottenendo il nono posto. Un risultato importante che premia il valore di un ateneo autorevole, competitivo e aperto all’innovazione. Complimenti alla rettrice Petrucci e tutta la comunità accademica per il lavoro svolto. Come Amministrazione, continueremo a sostenere gli sforzi congiunti per fare sempre più di Firenze la città della formazione”, ha commentato Titta Meucci in merito al posizionamento dell’ateneo nella classifica Qs 2024.