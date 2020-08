Firenze – L’Ateneo fiorentino si sta preparando alla ripresa dell’attività didattica anche in aula mettendo in campo la sicurezza, secondo linee guida operative che sono in via di definizione in questi giorni.

Si è svolta ieri la riunione della Commissione Didattica di Ateneo comprendente docenti e rappresentanti degli studenti, con la partecipazione inoltre di tutti i Presidenti delle Scuole, che ha preso in esame le istruzioni per studenti e docenti.

L’anno accademico 2020/21 sarà caratterizzato dalla modalità mista: lezioni, esami e altre attività si svolgeranno in presenza e a distanza. La presenza nelle sedi universitarie, per le esigenze legate alle norme sanitarie di prevenzione sarà regolata, ridotta in base alla capienza delle aule e impostata su criteri di turnazione.

Le linee guida operative saranno approvate dagli organi di governo dell’Ateneo il prossimo 31 agosto. Ecco di seguito alcune indicazioni preliminari.

Ingresso nelle sedi. All’ingresso dei complessi didattici sono previsti sistemi di rilevazione di temperatura e di regolazione dell’accesso sulla base delle turnazioni stabilite. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Gli studenti saranno informati in modo puntuale sulla possibilità di presenziare alle lezioni: chi non sarà in presenza, potrà assistere a distanza alla lezione videoregistrata.

Lezioni in aula, le matricole. Chi si iscrive per la prima volta all’Università potrà seguire le lezioni in presenza, sempre tenendo conto della disponibilità di posti nelle aule. Per loro sarà attivo un sistema di prenotazione del posto in aula, legato al calendario didattico. Proprio per permettere di usare tale sistema, quest’anno – al termine della registrazione nella procedura online di immatricolazione prima ancora di aver perfezionato il pagamento delle tasse – i nuovi studenti possono disporre subito del numero di matricola e della casella di posta elettronica Unifi. E’ importante, perciò, avviare la procedura di immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni. Si ricorda peraltro che anche per assistere alle lezioni a distanza è indispensabile aver eseguito tale procedura online di immatricolazione.

Una volta espletata questa procedura, le matricole saranno informate sulle modalità di prenotazione che avverrà fino a concorrenza della capienza dell’aula in base alle regole di distanziamento vigenti.

Lezioni in aula, gli iscritti agli anni successivi. Gli studenti iscritti in corso agli anni successivi al primo dovranno compilare un questionario, che sarà inviato al loro indirizzo di posta elettronica Unifi, per manifestare l’intenzione di seguire le lezioni in presenza. Sulla base di queste indicazioni saranno organizzati turni nelle aule e autorizzati gli accessi. Per tutti gli altri – e per chi non risponderà al questionario – non sarà possibile la presenza in aula e verrà garantita l’attività didattica a distanza.

Didattica a distanza. Per l’anno accademico 2020/21 le lezioni saranno videoregistrate e sarà possibile, nella maggior parte dei casi, seguirle in diretta, nell’orario fissato dal calendario didattico. Le registrazioni saranno in ogni caso disponibili successivamente sulle piattaforme previste dall’Ateneo, accompagnate dalle relative prescrizioni d’uso.

Criteri di priorità in presenza. Le Scuole di Ateneo organizzeranno il calendario didattico dando la precedenza – ai fini della presenza in aula – agli iscritti al primo anno e articolando le lezioni in modo da compattare per quanto possibile la presenza di uno stesso gruppo di studenti nella stessa aula per mezza giornata.

Orario delle lezioni. Per le misure di sicurezza gli orari di inizio e fine delle lezioni saranno diversificati, in modo da evitare assembramenti in entrata e in uscita.

Esami di profitto e di laurea. Dal 1° settembre riprenderanno gli esami di profitto e di laurea in presenza, solo previa esplicita richiesta degli studenti che avverrà secondo modalità consultabili sul sito web.