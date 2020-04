Firenze – Decisioni di due federazioni affiliate al Coni. Il Consiglio federale della Atletica leggera ha deciso di rinviare a settembre i campionati juniores e promesse già in programma a Grosseto dal 12 al 14 giugno.

Saranno in palio, dal 18 al 20 settembre, i tricolori under 20 ed under 23. Oltre un migliaio i partecipanti. Le gare si disputeranno sulla pista dello stadio Zecchini a Grosseto. Organizza l’Atletica Grosseto.

La Federazione italiana di rugby invece ha deciso la sospensione definitiva di tutti i tornei già in programma nella stagione 2019-2020. Ha deciso inoltre che quest’anno niente assegnazione titoli, niente promozioni, niente retrocessioni.