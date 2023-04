Napoli – Si sono preparati da settimane e oggi aspettano la fine della partita degli azzurri contro la Salernitana per dare il via alla festa. Ma per chi ha avuto la ventura di trovarsi nella città partenopea ha già avuto modo di meravigliarsi dell’incredibile coreografia organizzata per festeggiare il terzo scudetto. Spaccanapoli in tripudio di festoni e striscioni, un vero tetto azzurro per le vie dei quartieri spagnoli. Senza la certezza matematica una sola consegna, guardare e non commentare. L’ultimo residuo di una scaramanzia che si è dissolta di fronte ai successi della squadra del toscano Luciano Spalletti.