Firenze – E’ attivo da stamani in Prefettura il Centro Coordinamento Interventi in sostegno della popolazione proveniente dall’Ucraina. Al tavolo, oltre alla Prefettura che coordina il lavoro di gruppo, il Comune di Firenze anche nella qualità di capofila dell’Area Metropolitana di Firenze, gli operatori volontari della Comunità ucraina e la Protezione Civile locale. Il Centro opera in stretto raccordo con l’ASL di Firenze e con la Regione Toscana per ottimizzare le attività.

Istituiti numeri dedicati per le chiamate 055/2783574-575-578-579.