Aulla – Quando, nel 2011, toccò al comune lunigianese di Aulla di subire una tremenda alluvione che spazzò via anche la biblioteca comunale, la famiglia donò al comune la biblioteca dello storico Giorgio Spini. Oggi, 19 maggio, viene presentata in pubblico l’informatizzazione del catalogo realizzato dalla società Surus con un contributo dell’8×1000 della chiesa Valdese.

Nell’occasione Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli, ha sottolineato come in questo modo viene diffuso agli studiosi l’esistenza di questo patrimonio librario particolarmente originale nella cultura religiosa, nella storia della riforma e della controriforma, nella storia nordamericana e più in generale nella storia della coscienza civile del nostro paese.

Un’ iniziativa che si iscrive in una politica di valorizzazione di quei territori a torto giudicati marginali ma pieni di storia e di beni culturali come la Lunigiana.

Ma Giorgio Spini è stato uno studioso impegnato civilmente: ha fatto la guerra di Liberazione militando nel Partito d’Azione aderendo poi al Psi all’insegna del socialismo liberale di Carlo Rosselli. Questa biblioteca, conclude Valdo Spini, è la riprova della vitalità e dell’attualità della cultura politica e civile del Partito d’Azione, e del valore del suo patrimonio ideale, che affonda le sue radici nel Risorgimento, costituisce per la nostra nazione.