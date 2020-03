Firenze – Da domani sono sospese le attività del punto prelievi ematici dell’ospedale del Mugello. Sempre da domani la sospensione riguarderà anche le attività di prenotazione Cup di primo livello all’interno dell’ospedale per le quali rimangono valide le altre modalità: la prenotazione on line sul sito dell’Azienda Usl Toscana centro con il Prenotafacile o la prenotazione attraverso il Cup telefonico (numero unico aziendale 055545454). Rimangono a disposizione anche gli sportelli Cup territoriali e quelli delle farmacie aderenti al servizio Cup.

La richiesta di cartella clinica potrà avvenire: via mavia mail all’indirizzo cartellecliniche.mugello@ uslcentro.toscana.it

– via fax al n. 0558451384 ,salvo situazioni estremamente particolari valutabili di volta in volta prendendo contatti con il n. 0558451385

Per il punto prelievi rimangono escluse dalla sospensione le richieste urgenti il prelievo per il trattamento anticoagulante orale, le gravidanze, la consegna campioni biologici (urine, feci, tamponi), i prelievi pediatrici urgenti e le curve glicemiche. Le urgenze devono essere specificatamente indicate sulla ricetta dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta. Per tutte queste prestazioni l’invito è a presentarsi dalle 7,15 alle 9,00 ad eccezione delle curve per le quali il termine ultimo sono le ore 8,00.

Il servizio di prelievo ematico dell’ospedale del Mugello nei giorni scorsi erano stato già riorganizzato con il passaggio dall’accesso diretto alla prenotazione telefonica. Ora l’ulteriore restrizione della sospensione dell’attività, rientra tra le misure di contenimento previste per limitare al massimo gli ingressi nei presidi ospedalieri.