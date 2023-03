Firenze – Il Comune di Firenze aderisce alla Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo del 2 aprile con varie iniziative: oltre alle sei porte storiche della città, stasera, domani e domenica sarà illuminata di blu anche la BiblioteCaNova Isolotto. La speciale illuminazione sarà realizzata a cura di Firenze Smart.

“La Giornata mondiale permette di accendere i riflettori sull’autismo – dice l’assessore a Welfare Sara Funaro -, tematica molto importante su cui ognuno di noi, e soprattutto le Istituzioni, devono riflettere. Le persone che hanno disturbi dello spettro autistico incontrano spesso difficoltà sociali e relazionali per affrontare le quali servono adeguati percorsi di integrazione con cui allontanare l’isolamento. Abbattere le barriere dell’indifferenza e sensibilizzare la popolazione sull’autismo è uno dei nostri compiti”.

“Di autismo non si può parlare solo in occasione della Giornata mondiale del 2 aprile – dichiara il presidente del Q4 Mirko Dormentoni -. Per questo motivo, il Quartiere 4 già da tempo è impegnato concretamente nella promozione della sua conoscenza, attraverso la pagina Facebook della biblioteca e grazie al cinema. L’iniziativa ‘Pont-Aut’ prevede sei appuntamenti tra BiblioteCaNova Isolotto e Sezione Soci Coop di Ponte a Greve per parlare di autismo con i diretti interessati: scrittori, pittori, associazioni, psicologi, esperti di livello nazionale. L’autismo è in crescita: siamo a uno su 50 nati rientrante nello spettro autistico. Numeri altissimi che ci dicono quanto la consapevolezza della società su questa neurodiversità sia importante. E i sei incontri sono destinati a tutte le famiglie, non solo a quelle con autistici in casa o agli addetti ai lavori. Pont-Aut non è detto a caso: si tratta di gettare ponti fra autistici e non autistici e, insieme, di sottolineare la stretta collaborazione fra la BiblioteCaNova e la Coop di Ponte a Greve. Andiamo avanti così!”.

Mercoledì 5 aprile, alle 17, alla sala soci del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve ci sarà la presentazione dei libri ‘Favole per Irene’ e ‘Lo Zampacchione giallo e altre storie’, di Enrico e Filippo Zoi, e ‘Ivo il tardivo. Indagine su una pellicola folle e straordinaria’, di Alessandro Benvenuti, Philippe Chellini ed Enrico Zoi. Modera Giancarlo Passarella.

‘Favole per Irene’ (Sarnus, 2018) e ‘Lo Zampacchione Giallo e altre Storie’ (Sarnus, 2020) sono due libri di fiabe scritte da Enrico Zoi e illustrate dal figlio Filippo Zoi, artista autistico. ‘Ivo il tardivo. Indagine su una pellicola folle e straordinaria’ (Sarnus, 2021), scritto a sei mani da Alessandro Benvenuti, Philippe Chellini ed Enrico Zoi, racconta la genesi e i temi del film ‘Ivo il tardivo’, di Benvenuti, incentrato sul personaggio di Ivo, autistico. Philippe Chellini ed Enrico Zoi saranno presenti all’incontro. Alessandro Benvenuti invierà un videomessaggio. Letture a cura dell’attore Massimo Blaco. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il trailer del documentario ‘I mille cancelli di Filippo’, di Adamo Antonacci, alla presenza del produttore Alessandro Salaorni. Il regista Antonacci si collegherà on line. Ci sarà anche una sorpresa musicale: ascolteremo in acustico il cantautore Stefano Mele nel brano ‘W Alter’, dedicato all’autismo, una piccola/grande anteprima solo per noi!

L’incontro è il terzo della rassegna Pont-Aut: dialoghi con e sull’autismo, organizzata da Quartiere 4, BiblioteCaNova Isolotto, BiblioCoop e Sezione Soci Firenze Sud-Ovest di Unicoop Firenze con l’intento di promuovere la conoscenza dell’autismo.

Mercoledì 19 aprile, alle 17, presso la BiblioteCaNova Isolotto, IV piano, si terrà l’incontro con Mauro e Francesco Salvadori. Mauro Salvadori è scrittore e pittore. Il figlio Francesco Salvadori, autistico, è pittore e fa animazione nelle scuole. Conduzione Enrico Zoi.

Mercoledì 3 maggio, alle 17, presso la sala soci del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve ci sarà l’incontro con Alessandra Smeraldi e Patrizio Batistini, rispettivamente presidente e direttore clinico e scientifico di Asa-Associazione Sindromi Autistiche (https://www.sindromiautistiche.it/). Conduzione Enrico Zoi.

Mercoledì 17 maggio, alle 17, presso la BiblioteCaNova Isolotto, IV piano, si terrà l’incontro con Maria Carla Morganti e Marilena Zacchini, rispettivamente presidente e consulente/formatrice di Autismo Firenze Casadasé (https://www.autismofirenze.org/). Conduzione di Enrico Zoi.