Firenze – Rissa in strada ieri notte in via Verdi a Firenze. Quattro persone, che sono state portate al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, sono state denunciate dalla polizia per rissa e porto d’oggetti atti ad offendere.

La segnalazione, che è giunta verso le 2 alla sala operativa della Questura fiorentina, riguardava una lite in strada.

Secondo quanto spiegato dagli investigatori, la volante giunta sul posto ha trovato il personale del 118 e alcuni testimoni. Dalle ricostruzioni, sarebbe emerso che un’auto sarebbe stata accerchiata, mentre stava passando, da un gruppo di persone. A quel punto dall’auto sarebbero usciti 4 uomini, 3 di origine dominicana e un italiano, che avrebbero iniziato una colluttazione con coloro che avevano accerchiato la macchina avvalendosi anche di una mazza da baseball.

Mentre i quattro occupanti la vettura erano già stati portati a Santa Maria Nuova, gli agenti hanno rinvenuto sul mezzo anche un coltello a serramanico. Le indagini sono in corso per identificare anche gli altri partecipanti alla rissa.