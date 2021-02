Pistoia – Un’auto in via Valdibrana a Pistoia, ha sbattuto contro un muro prendendo fuoco. Gravissimo il conducente. Dopo aver perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, sbattendo contro un muro, un uomo è rimasto prigioniero nell’abitacolo mentre la vettura si è incendiata. A estrarlo dall’auto sono stati due volontari della Misericordia che stavano andando a prendere servizio. L’uomo, privo di sensi, sarebbe apparso in condizioni molto gravi, anche a causa delle ustioni. Il trasporto in ospedale è stato effettuato con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto, oltre ai sanitari, inviati dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.