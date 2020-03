Firenze – Quindici giorni a casa per precauzione: il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha incontrato nei giorni scorsi il segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al coronavirus come da lui stesso dichiarato sui social, annuncia la sua decisione, presa dopo aver consultato i medici, di restare a casa per auto quarantena in via precauzionale. Stessa decisione presa anche dalla sindaca di empoli Brenda Barnini, responsabile del welfare della segreteria del partito, anche lei presente all’incontro di giovedì scorso con il segetario del Pd. “Sono in contatto con l’Asl – ha detto Nardella – non ho sintomi, lavoro da casa per seguire la città. Siamo responsabili della nostra salute e di quella degli altri anche quando stiamo bene. Stiamo combattendo una battaglia difficile ma alla fine ci rialzeremo tutti insieme”.