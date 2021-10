Firenze – Abbonamenti per cittadini stranieri, se non si ha la tessera sanitaria, serve comunque il codice fiscale. Lo comunica Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico su gomma dal prossimo primo novembre, che spiega che i cittadini stranieri “devono registrarsi al sito come qualunque cittadino italiano. È sufficiente, se la si ha di già, la tessera sanitaria e seguire la normale procedura di registrazione al sito at-bus.it. Ecco cosa fare nel caso non si possedesse già la tessera sanitaria”.

Cittadino dell’Unione europea: deve recarsi all’Agenzia delle Entrate con il proprio documento di identità. L’Agenzia delle Entrate produce immediatamente un codice fiscale cartaceo (la tessera plastificata arriverà in seguito). La persona potrà caricare questo documento al posto della tessera sanitaria per la registrazione sul nostro sito e dopo l’approvazione potrà acquistare l’abbonamento Cittadino non comunitario: i cittadini di Paesi non dell’Unione europea devono recarsi all’Agenzia delle Entrate con il proprio documento di identità e il visto o permesso di soggiorno. L’Agenzia delle Entrate produce immediatamente un codice fiscale cartaceo (la tessera plastificata arriverà in seguito). La persona potrà caricare questo documento al posto della tessera sanitaria per la registrazione sul nostro sito e dopo approvazione potrà acquistare l’abbonamento.

Le sedi dell’Agenzia delle entrate in Toscana dove chiedere il codice fiscale si trovano al seguente link:

Direzioni regionali – Toscana – Toscana – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

“Invitiamo a registrarsi prima possibile – conclude la nota – per ogni ulteriore informazione e chiarimento, si può consultare il sito at-bus.it o scrivere a servizioclienti@at-bus.it.”.