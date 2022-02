Firenze – Un principio d’incendio è partito oggi, martedì 1 febbraio, alla pensilina posta fra piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, subito domato dai Vigili del fuoco. La struttura, che serve da tempo da rifugio di fortuna per i senzatetto, fa parte della nuova funzione d’uso dell’area, che prevede, oltre agli stalli (nove) per i pullman e la riasfaltatura della zona, anche la pensilina, in vetro e acciaio, ad uso di utenti e personale dei bus extraurbani.

Nell’incendio sono stati bruciati coperte, vestiti, materassi, sacchi di plastica, l’armamentario solito di coloro che cercano rifugio presso strutture abbandonate o non utilizzate. Sconosciute ad ora le cause che hanno fatto scaturire le fiamme, ma sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. .

Sull’accaduto, una nota è stata diramata da Autolinee Toscane, che stava attendendo il momento per mettere in servizio la pensilina inutilizzata, prevista quando fosse stata portata a punto la modifica strutturale del sistema delle linee extraurbane che faranno capolinea in Piazza Vittorio Veneto.

“Autolinee Toscane ha preso in consegna la pensilina a metà novembre scorso – si legge nella nota – dopo il subentro del nuovo gestore, ma l’immobile, per molti mesi ben prima del subentro, è stato utilizzato come riparo da clochard che lì avevano depositato beni e rifiuti.

Autolinee Toscane, appreso dell’incendio e verificate le condizioni dei locali, ha attivato tutte le procedure del caso e darà piena collaborazione per supportare le indagini relative alle cause che hanno innescato e prodotto l’incendio e interverrà quanto prima per eleminare i rifiuti presenti e bruciati sul posto, nonché alle riparazioni della parte della struttura danneggiata, per ripristinarne la funzionalità per il futuro utilizzo”.

Intanto, sull’oda dello sconcerto che ha procurato l’ennesimo atto perturbatore della sicurezza della zona, un invito è stato rivolto ai gruppi consiliari di Palazzo Vecchio per domani, mercoledì 2 febbraio alle 19, dal Comitato residenti Zona Teatro Comunale, che ha organizzato “una passeggiata di sensibilizzazione per ottenere più sicurezza nella zona, colpita negli ultimi mesi da continui raid vandalici contro le auto parcheggiate, furti nelle auto, furti di auto, furti in appartamento, furti negli esercizi commerciali e addirittura aggressioni a persone”.

“Abbiamo paura – scrivono i cittadini – ad uscire dal tramonto in poi. La passeggiata partirà da piazza Vittorio Veneto, per poi continuare in Corso Italia, via Magenta, via Solferino, via Garibaldi, via Montebello, viale Fratelli Rosselli, via il Prato, per finire nella piazzetta di fronte all’hotel Villa Medici”.